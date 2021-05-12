أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 1020 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 908 حالة، ووفاة 13 حالة.

وكشفت أن إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها من لقاحات كورونا منذ بدء التطعيم في السعودية وحتى اليوم بلغ 11.061.375 جرعة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 429.389 حالة، من بينها 9268 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1352 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 413.010 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7111 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 96.18%، ونسبة الحالات النشطة 2.15%، ونسبة الوفيات 1.65%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (342)، منطقة مكة المكرمة (276)، المنطقة الشرقية (133)، منطقة المدينة المنورة (56)، منطقة عسير (55)، منطقة جازان (48)، منطقة القصيم (28)، منطقة تبوك (26)، منطقة نجران (16)، منطقة حائل (14)، منطقة الباحة (14)، منطقة الحدود الشمالية (9)، منطقة الجوف (3).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (320)، جدة (123)، مكة المكرمة (64)، ينبع (39)، الهفوف (35)، الليث (23)، القنفذة (21)، الطائف (19)، المبرز (18)، نجران (16)، المدينة المنورة (15)، تبوك (14)، أبوعريش (14)، المخواة (14)، الدمام (13)، خميس مشيط (12)، بللسمر (11)، أبوراكة (10)، بريدة (10)، أبها (10)، الجبيل (10)، الظهران (10)، بقيق (10)، النعيرية (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (266)، جدة (132)، مكة المكرمة (57)، الدلم (27)، الليث (26)، الهفوف (22)، حائل (21)، عرعر (18)، المدينة المنورة (18)، الطائف (16)، الدمام (15)، ينبع (12)، المبرز (12)، تبوك (11)، خليص (10)، جازان (10).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

وأكدت «الصحة» ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال أيام العيد، مثل ارتداء الكمامة، وعدم المصافحة، وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فايروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات الفايروس.