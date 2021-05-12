نوه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهده.

وأعلن أمير المدينة تسجيله في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، داعياً الجميع إلى دعم هذا البرنامج الإنساني، لتعزيز مستويات الصحة العامة وزيادة كفاءة القطاع الطبي في إجراء هذه العمليات المُعقدة والإسهام في رفع نسب نجاحها مستقبلًا بإذن الله تعالى.

كما أعلن نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل تسجيله بالبرنامج، مُثمناً هذه المبادرة الإنسانية التي ترسم صوراً من التكافل المجتمعي وتمنح الأمل لمرضى الفشل العضوي النهائي.