تكفل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، بسداد علاج تأهيل الطفل حافظ، من ذوي الاعاقة، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات ويعاني من شلل دماغي سفلي, ويحتاج إلى برنامج علاجي شامل لمدة 3 أشهر بجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة.
وقدمت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة الشكر والتقدير لأمير منطقة الباحة لتكفله بتكاليف تأهيل الطفل حافظ, وجعل كل ما قدم في ميزان حسناته.
وقدمت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة الشكر والتقدير لأمير منطقة الباحة لتكفله بتكاليف تأهيل الطفل حافظ, وجعل كل ما قدم في ميزان حسناته.