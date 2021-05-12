تكفل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، بسداد علاج تأهيل الطفل حافظ، من ذوي الاعاقة، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات ويعاني من شلل دماغي سفلي, ويحتاج إلى برنامج علاجي شامل لمدة 3 أشهر بجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة.وقدمت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة الشكر والتقدير لأمير منطقة الباحة لتكفله بتكاليف تأهيل الطفل حافظ, وجعل كل ما قدم في ميزان حسناته.