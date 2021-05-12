أوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين في باريس أن القيود المفروضة على الدخول إلى جمهورية فرنسا ما زالت سارية على مواطني الدول غير الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن، ويستثنى من ذلك المقيمون وبعض الحالات (الدبلوماسيين والطلبة المسجلين والممارسين الصحيين والعاملين في قطاع النقل ونحوهم).وقالت السفارة إنه يخضع القادمون من هذه الفئات لشروط تشمل الحصول على الوثيقة الاستثنائية لدخول فرنسا وحمل فحص PCR بخلوه من الإصابة بفايروس كورونا، لمدة لا تتجاوز ٧٢ ساعة من سفره، وتوقيع إقرار بخلوه من الأعراض وعدم مخالطة المصابين والتعهد بالتزامه بالعزل لدى وصوله لمدة ٧ أيام وإعادة الفحص في نهايته، وأن هذه التعليمات تحدث دورياً من قبل السلطات الفرنسية المعنية، ويمكن الإطلاع على النسخة المحدثة منها على الصفحة التالية على موقع وزارة الخارجية الفرنسية.