ضبطت الفرق التابعة لوزارة التجارة بالمدينة المنورة اليوم محلاً يقوم ببيع الحلويات منتهية الصلاحية، مستغلاً الإقبال عليها بسبب قرب عيد الفطر المبارك.
وأشارت «التجارة» عبر حسابها في موقع «تويتر» إلى أنها قامت بضبط حالة الغش التجاري، وتم استدعاء أصحاب المحل لوجود شبهة تستر تجاري لإكمال الإجراءات النظامية والعقوبات بحقهم من قبل جهات الاختصاص.
بعد ورود بلاغ صباح اليوم عبر تويتر "التجارة" تضبط في المدينة المنورة محل يبيع حلويات منتهية الصلاحية مستغلاً الإقبال عليها في موسم عيد الفطر المبارك،— وزارة التجارة (@MCgovSA) May 12, 2021
وعليه تم ضبط حالة الغش التجاري واستدعاؤهم لوجود شبهة تستر تجاري لإكمال الإجراءات النظامية والعقوبات بحقهم. pic.twitter.com/GCTw1ciA21