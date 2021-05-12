ضبطت الفرق التابعة لوزارة التجارة بالمدينة المنورة اليوم محلاً يقوم ببيع الحلويات منتهية الصلاحية، مستغلاً الإقبال عليها بسبب قرب عيد الفطر المبارك.

وأشارت «التجارة» عبر حسابها في موقع «تويتر» إلى أنها قامت بضبط حالة الغش التجاري، وتم استدعاء أصحاب المحل لوجود شبهة تستر تجاري لإكمال الإجراءات النظامية والعقوبات بحقهم من قبل جهات الاختصاص.



