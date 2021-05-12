زار نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز جمهورية العراق الشقيقة، والتقى خلالها الرئاسات الثلاث، إضافة إلى وزير الدفاع العراقي.

وفي مستهل الزيارة، استقبل رئيس العراق برهم صالح في بغداد نائب وزير الدفاع والوفد المُرافق له في إطار زيارته الرسمية للعراق الشقيق.

ونقل الأمير خالد بن سلمان خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لرئيس العراق وتمنياتهما بموفور الصحة له ومزيد التقدم والاستقرار والازدهار للشعب العراقي الشقيق.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية العراق الشقيقة، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات في الإقليم والعالم.

كما التقى الأمير خالد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، واستعرض معه العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها في المجالات كافة في إطار مجلس التنسيق السعودي - العراقي، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

والتقى برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض وبحث المستجدات والوضع الراهن في جمهورية العراق والمنطقة.

كما التقى الأمير خالد بن سلمان بوزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية في المجال العسكري، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

حضر اللقاءات الوفد الرسمي المرافق لنائب وزير الدفاع، كما حضره من الجانب العراقي عددٌ من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.