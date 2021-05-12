بين المراكز التجارية والأسواق والميادين والمراكز الصحية واللقاحات، تجد مدير صحة البيئة بصحة الطائف الأخصائي حسن أحمد الزهراني لا يتوقف عن الركض مع الفرق الميدانية في جميع الأوقات يرصد السلوكيات المخالفة للإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا، ويوعي ويثقف المجتمع بجانب الجهات الحكومية. ومع ذلك ينقل للمجتمع عبر سناب صحة الطائف إرشادات توعوية ونصائح حول الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها من المواطنين والمقيمين في تحركاتهم اليومية.الزهراني الذي أصبح أيقونة التوعية في صحة الطائف يتعامل مع الجميع بالنصح والإرشاد، لكنه لا يتوانى في التوصية بإغلاق المحلات التجارية التي لا تتقيد بالتعليمات الصحية من خلال جولاته الميدانية اليومية، حيث يتناول الإفطار في الكثير من الأوقات في سيارته، إذ يداهمه أذان المغرب قبل الوصول إلى منزله.