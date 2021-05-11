أنهت أمانة منطقة عسير، تهيئة مصليات العيد عن طريق فرق متخصصة، باشرت أعمالها منذ وقت لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك.

وأوضح وكيل أمين منطقة عسير للخدمات المهندس سلمان الفيفي، بأن تلك الجهود التي قامت بها الأمانة جاءت لدعم أعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لتهيئة مصليات العيد في مدينة أبها، من خلال تعزيز جهود النظافة والتعقيم والتطهير وإزالة الحشائش وصيانة المصليات، إضافة إلى إعادة توزيع الحاويات بالقرب من الجوامع والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر.

وبيّن الفيفي بأن هذه الجهود جاءت تزامناً مع توجيه أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي بالعمل على تجهيز المصليات المفتوحة والجوامع بالتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال العمل على تهيئة كافة مصليات العيد والجوامع المخصصة لصلاة العيد وتعقيمها. يُذكر أن أمانة منطقة عسير عملت على تهيئة وتهذيب 4 مصليات مفتوحة للعيد منها، مصلى العيدين بالمشهد، ومشيع، والضباب، ومصلى العيدين وجامع الراحلين بالموظفين، و 35 مسجداً وجامعا موزعة على مدينة أبها وضواحيها.