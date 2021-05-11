أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الأردنية عمّان، أن السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ترحب بالزوار السعوديين.

وأوضحت السفارة أن السلطات الأردنية أعلنت أنها ستكتفي بالإجراءات المعمول بها في المملكة العربية السعودية المنظمة للفئات المسموح لها بالسفر للدخول للأراضي الأردنية، وذلك وفق الإجراءات التالية:

• تحليل PCR سلبي النتيجة قبل دخول الأراضي الأردنية بما لا يزيد على 72 ساعة، وبالتالي إعفاؤهم من فحص PCR عند الوصول للمنفذ الأردني

• الحصول على جرعتي لقاح «كوفيد-19» أو جرعة واحدة مر عليها 14 يوما مع إرفاق ما يثبت ذلك لغايات إعفائهم من فحص PCR عند الوصول للمنفذ الأردني.

• الراغبون بالقدوم من غير الحالات أعلاه بمن فيهم من سبقت له الإصابة والتعافي من فايروس كورونا لإجراء تحليل PCR آخر في المنفذ الأردني تكون نتيجته سلبية يشترط لقدومهم التسجيل على منصة http://www.gateway2jordan.gov.jo، والالتزام بالشروط المعمول بها سابقا

• المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما عليهم تقديم وثيقة تأمين طبي يغطي «كوفيد-19» داخل الأردن.