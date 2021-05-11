سجلت السعودية اليوم (الثلاثاء) أعلى حصيلة يومية للمتعافين من فايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19» منذ 251 يوما، وتحديدا منذ (3 سبتمبر 2020) حين تم إعلان تعافي 1454 حالة جديدة آنذاك، فيما أعلنت وزارة الصحة اليوم تعافي 1286 حالة من الفايروس.

كما أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 999 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، ووفاة 13 حالة، كاشفة أن إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها من لقاحات كورونا منذ بدء التطعيم في السعودية وحتى اليوم بلغ 10.886.662 جرعة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 428.369 حالة، من بينها 9169 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1358 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 412.102 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7098 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 96.2%، ونسبة الحالات النشطة 2.1%، ونسبة الوفيات 1.65%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (352)، منطقة مكة المكرمة (260)، المنطقة الشرقية (120)، منطقة المدينة المنورة (54)، منطقة عسير (50)، منطقة جازان (47)، منطقة القصيم (31)، منطقة تبوك (25)، منطقة نجران (17)، منطقة حائل (16)، منطقة الباحة (12)، منطقة الحدود الشمالية (8)، منطقة الجوف (7).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (293)، جدة (106)، مكة المكرمة (60)، الليث (40)، الهفوف (33)، ينبع (31)، المظيلف (24)، النعيرية (19)، تبوك (16)، المدينة المنورة (15)، الطائف (13)، أبها (13)، خميس مشيط (13)، المبرز (13)، الدمام (12)، الخفجي (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (365)، جدة (104)، مكة المكرمة (94)، الطائف (56)، المبرز (49)، أبها (48)، الهفوف (41)، الخرج (25)، خميس مشيط (22)، الليث (22)، الدمام (19)، المظيلف (19)، أبوعريش (17)، بريدة (16)، القريع (15)، حائل (14)، المدينة المنورة (14)، ينبع (14)، نجران (12)، عيون الجواء (12)، تبوك (11)، حوطة بني تميم (11)، الحائط (10).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

وحثت وزارة الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشدّدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفايروس، كما دعت إلى التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفايروس.