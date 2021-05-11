كشفت سفارة المملكة العربية السعودية في النرويج، أن الحكومة النرويجية أعلنت استمرار العمل بالقيود المشددة المفروضة على الدخول إلى النرويج، إذ إنه لا يسمح بدخول الأجانب إلا لمن يحملون إقامة نرويجية أو من مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

ودعت السفارة إلى زيارة الرابط التالي (https://t.co/5M6xxcxJJu?amp=1) لمعرفة المزيد حول الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة النرويجية.

وكانت النرويج قد أعلنت استمرار تشديد قيود الدخول التي تم العمل بها اعتباراً من 29 يناير 2021 حتى إشعار آخر، ومبدئياً حتى 24 مايو، إذ أفادت وزيرة العدل وإدارة الطوارئ مونيكا ميلاند بأنه على الرغم من تراجع منحنى الإصابات في النرويج، إلا أن الوضع الخطير للعدوى في العالم يحتّم استمرار العمل بقيود دخول صارمة إلى البلاد حتى إشعار آخر، ومددنا القيود حتى 24 مايو.

وقالت: «تنطبق هذه القيود حتى إشعار آخر، وسيتم إلغاؤها تماشياً مع خطة الحكومة لإعادة الافتتاح. وتتابع الحكومة التطورات في العالم عن كثب وستحرص على تكييف قيود الدخول مع الوضع في جميع الأوقات. ولا أحد يرغب بوجود تدابير دخول صارمة لفترة أطول من اللازم».