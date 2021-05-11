هيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفروعها في مختلف مناطق المملكة 20.569 مقراً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442، ما بين جامع ومسجد ومصلى مكشوف بجميع التجهيزات من صيانة وتشغيل ونظافة وتوفير وسائل السلامة، إلى جانب تهيئتها وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة للوقاية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم (الثلاثاء) أنها باشرت فتح عدد كبير من المساجد الإضافية لتفادي التزاحم وتحقيق التباعد الجسدي الحرص على سلامة المصلين، حيث بلغ عدد الجوامع والمساجد والمصليات التي تم تهيئتها في منطقة الرياض 3147 جامعا و971 مسجدا مساندا و682 مصلى، وفي منطقة مكة المكرمة تم تهيئة 2108 جوامع و739 مسجدا مساندا و309 مصليات، وفي منطقة المدينة المنورة تم تهيئة 784 جامعا و256 مسجدا مساندا و34 مصلى، وفي المنطقة الشرقية تم تهيئة 939 جامعا و786 مسجدا مساندا و18 مصلى.

وبينت أنه في منطقة عسير تم تهيئة 1972 جامعا و706 مساجد مساندة و511 مصلى، وفي منطقة حائل تم تهيئة 478 جامعا و198 مسجدا مساندا و234 مصلى، وفي منطقة الحدود الشمالية تم تهيئة 123 جامعا و141 مسجدا مساندا و8 مصليات، وفي منطقة الجوف تم تهيئة 164 جامعا و166 مسجدا مساندا و24 مصلى، وفي منطقة جازان تم تهيئة 982 جامعا و929 مسجدا مساندا و328 مصلى، وفي منطقة تبوك تم تهيئة 293 جامعا و100 مسجد مساند و41 مصلى، وفي منطقة الباحة تم تهيئة 564 جامعا و90 مسجدا مساندا و349 مصلى، وفي منطقة القصيم تم تهيئة 589 جامعا و325 مسجدا مساندا و261 مصلى، وفي منطقة نجران تم تهيئة 141 جامعا و70 مسجدا مساندا و9 مصليات.

وأتاحت عبر فروعها الفرصة للفرق التطوعية للمشاركة في تنظيم دخول وخروج المصلين وتهيئة الجوامع والمساجد والمصليات وفق البروتوكولات الصحية، كما كلفت فروعها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية بكل دقة حفاظاً على صحة وسلامة المصلين.

وأكدت الوزارة على منسوبي المساجد والجوامع ضرورة تطبيق كافة التعليمات الوقائية بمدة إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة، وتحقيق التباعد الجسدي، وحث المصلين على اتخاذ جميع الاحتياطات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الوزارة، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار الفايروس، وبث الثقافة الصحية اللازمة عنه، وكيفية الوقاية منه بما يضمن بمشيئة الله سلامة الجميع.