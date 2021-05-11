أقل من 20 يوماً تفصل المعلمين والمعلمات في المملكة عن إعلان نتائج أول اختبارات لرخص المعلمين المهنية وذلك لأول مرة في تاريخ التعليم بالمملكة.

وحددت هيئة تقويم التعليم والتدريب يوم الثلاثين من شهر مايو الجاري موعداً لإعلان النتائج والبدء في إصدار الرخص للمجتازين للاختبارات التي عقدت بنوعيها (الاختبار التخصصي والاختبار العام) حسب الجدول الزمني الذي أقرته الهيئة عند البدء بتدشين منصة التسجيل الإلكترونية في شهر نوفمبر من عام 2020.

يذكر أن نظام رخص المعلمين يهدف الى يهدف الارتقاء والتطور المهني، والتحفيز على التطوير والتعلم الذاتي، إضافة إلى التطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات العلمية المختلفة، وضمان استيفاء الحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية لمزاولة مهنة التعليم.