أوضحت الملحقية الصحية السعودية في واشنطن طريقة التوثيق في «توكلنا» لمن تلقى لقاح كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية او كندا، بأنه يجب التسجيل في تطبيق «صحتي» و إرفاق صورة من كرت التطعيم الصادر من أحد مراكز التطعيم في امريكا او كندا، وصورة من جواز السفر وتأشيرة ختم الدخول، وصورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة مع كتابة رقم الجوال الذي تم التسجيل به في تطبيق «صحتي».

وأضافت الملحقية بأنه يجب وضع جميع المرفقات المطلوبة في ملف واحد بصيغة PDF وإرسالها إلى الجهة المختصة في وزارة الصحة عبر البريد الإلكتروني 937@moh.gov.sa وسيتم تحديث الحالة في توكلنا عند الموافقة على الطلب

وأشارت الملحقية بأنه قد لايتمكن المتواجدون في الخارج من التسجيل في تطبيق «صحتي»، فيتم تسجيلهم بعد عودتهم إلى المملكة.