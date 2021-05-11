أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة تنبيهاً عبر حسابها على موقع تويتر للمواطنين الراغبين بالسفر للولايات المتحدة الأمريكية بأنه يتوجب على الاشخاص من عمر سنتين أو أكثر بما في ذلك المواطنين الامريكيين والمقيمين بها بصفة قانونية ودائمة والمسافرين إلى الولايات المتحدة من بلد أجنبي إجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة من موعد المغادرة، وتقديم دليل على أن نتيجة الفحص سلبية أو ما يثبت التعافي من فيروس كورونا قبل الصعود على متن الطائرة.وأضافت السفارة بأنه لا يُسمح بدخول غير الامريكيين الذين كانوا في عدد من الدول وهي: (الصين، إيران، دول مجموعة الشنغن، بريطانيا، إيرلندا، البرازيل، جنوب افريقيا، الهند) خلال الـ 14 يوماً الماضية السابقة لوصولهم الى الولايات المتحدة، مؤكدة بأن هذه القائمة قابلة للتغيير حسب مستجدات انتشار الوباء وانحساره. ولمزيد من المعلومات والتفاصيل حول ذلك يمكن زيارة الموقع الالكتروني لمركز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكي (CDC):