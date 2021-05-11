زار مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش مقر جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، وكان في استقباله الأمين العام الأستاذ الدكتور يحيى زمزمي، ونائبه والمدير التنفيذي الدكتور عبدالرحمن الغامدي؛ حيث اطلع على أبرز أنشطتها الاجتماعية من خلال جولة على معرض الجمعية، كما شاهد آلية تجهيز هدية العيد من قبل المتطوعين.

بعد ذلك التقى ابن رقوش برؤساء وأعضاء مراكز الأحياء وقادة الفِرَق التطوعية؛ حيث ألقى كلمة قدّم من خلالها الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بالجمعية، وقال فيها: «من دواعي سروري أن نجتمع اليوم وفي ختام الشهر الفضيل لندشن مبادرة (هدية العيد) للأسر المحتاجة من أهالي مكة المكرمة؛ وذلك للمساهمة في إسعادهم بعيد الفطر المبارك، والمقدمة من الجمعية الرائدة جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة»، بعد ذلك انطلق بصحبة الفرق التطوعية التابعة للجمعية لتوزيع هدية العيد على المحتاجين.

وشارك في الزيارة مدير تنمية المجتمع بفرع الوزارة أحمد الصحفي، ومدير العلاقات العامة بفرع الوزارة مشعل القرشي، ومدير مركز التنمية بمكة المكرمة ساعد الصواط.