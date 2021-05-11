كشفت وزارة التعليم صدور الموافقة على عودة التعليم حضوريا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والفئات المستهدفة من الطلبة.وأوضحت في تعميم حصلت «عكاظ» على صورة منه، أنه بناء على الصلاحيات المخولة لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وبناء على الأمر السامي بتاريخ 24/9/1442 القاضي بالموافقة على عودة التعليم حضوريا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والفئات المستهدفة من الطلبة، وفق ما تتفق عليه وزارة الصحة والتعليم، وبناءً على ما تقضيه مصلحة العمل قرر ما يلي:تشكيل لجنة إعداد تصور عام لعودة التعليم حضوريا (التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنى) برئاسة معالي النائب وعضوية كل من معالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، ورئيس جامعة الملك سعود، ورئيس جامعة الملك عبد العزيز، ورئيس جامعة الملك فيصل، ونائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ووكيل الوزارة للتدريب العام.وأشارت وزارة التعليم إلى أن اللجنة المكلفة ستتولى التحقق من جميع التنظيمات والترتيبات اللازمة لعودة التعليم حضوريا للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس، والتدريب التقني والمهني قبل بداية العام الدراسي، ومناقشة وتحديد الفئات المستهدفة من الطلبة للحضور، والخروج بتصور واضح حيال ذلك لجميع مراحل التعليم الحكومي والأهلي، وتحديد سيناريوهات العودة الحضورية والأدلة اللازمة للعودة بما في ذلك عدم شمول الحضور لكل الطلبة، كما ترفع اللجنة توصياتها ومرئياتها خلال خمسة أيام من تاريخه، ليتم التوجيه حيال التنسيق على ضوء ذلك مع وزارة الصحة في ما يخص الفئات المستهدفة.