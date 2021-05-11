أعلنت سفارة المملكة لدى الإمارات إجراءات جديدة لدخول المواطنين السعوديين إلى الإمارات جوا أو برا، ومنها إبراز جواز سفر ساري المفعول.

ودعت السفارة القادمين إلى إمارة أبوظبي برا الحصول على نتيجة سلبية لاختبار كوفيد 19 عند الوصول قبل 48 ساعة من موعد الوصول إلى المنفذ البري، وإجراءا فحص كوفيد 19 عند الوصول، وفحص إضافي في اليوم السادس دون الحاجة إلى حجر صحي.

وشددت على المواطنين القادمين إلى إمارة أبوظبي جوا إلى اتباع الآتي: الحصول على نتيجة سلبية لاختبار كوفيد 19 عند الوصول قبل 96 ساعة بحد أقصى من موعد مغادرة الرحلة.

أما المواطنون القادمون برا على إمارة دبي، عليهم الحصول على نتيجة سلبية لاختبار كوفيد 19 عند الوصول قبل 72 ساعة، وفيما يخص التنقل من إمارة أبوظبي إلى إمارة دبي الحصول على نتيجة سلبية لاختبار كوفيد 19 عند الوصول في غضون 48 ساعة، أو نتيجة اختبار فحص الليزر سلبية في غضون 24 ساعة.