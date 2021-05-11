استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، (الثلاثاء)، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وعقد ولي العهد جلسة مباحثات مع أمير قطر، رحب في بدايتها بأمير قطر ومرافقيه في المملكة، ناقلا تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فيما أعرب أمير دولة قطر عن تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وسعادته بزيارة المملكة، ولقائه ولي العهد.

وتبادل ولي العهد وأمير قطر التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

وقد جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر جلسة المباحثات وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان.

كما حضر الجلسة من الجانب القطري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، رئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير المالية علي بن أحمد الكواري.