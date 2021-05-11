كشفت جوازات منطقة الجوف لـ«عكاظ» جاهزية منفذ الحديثة الحدودي التابع لمحافظة القريات لاستقبال المسافرين بعد قرار رفع تعليق سفر المواطنين اعتبارا من الساعة الواحدة في الخامس من شوال.

وأوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم جوازات منطقة الجوف النقيب مهندس زياد الطالب أن استعدادات جوازات منفذ الحديثة على أعلى جاهزية، وذلك بعد قرار رفع تعليق سفر المواطنين بشكل كامل اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الإثنين 5 شوال، إذ أفاد مدير جوازات منفذ الحديثة المقدم سلطان بن عيد العنزي أن جميع المسارات ستكون جاهزة للمغادرة أو القدوم، إضافة إلى تهيئة الصالات بشكل كامل، كما تم استبدال الأجهزة بالمنفذ بأجهزة حديثة تسهم في تسريع عملية إنهاء إجراءات المسافر دون تأخير وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة. وتم وضع العلامات الإرشادية من علامات أرضية وعبارات ترحيبية.



يأتي ذلك بمتابعة مباشرة ومستمرة من مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، ومدير جوازات منطقة الجوف العميد خالد بن عبدالله العشيوان.