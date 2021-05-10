أنهت أمانة منطقة تبوك أعمال النظافة والرقابة والصيانة، وتزيين الطرق والميادين، وتجهيز الساحات والمسالخ؛ استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الصحية للوقاية من فايروس كورونا المستجد.

وأكدت «الأمانة» أن هذه الأعمال تأتي امتدادًا لتوجيهات أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ في هذا الشأن، مؤكدة في السياق ذاته جاهزية كافة البلديات بالمنطقة لاستقبال عيد الفطر، وذلك بتزيين الشوارع والميادين وتكثيف أعمال النظافة العامة، إضافة لتهيئة المواقف التي تستخدم في مصليات العيد وتنظيفها آلياً ويدوياً، وتنظيف الأرصفة والشوارع المؤدية للمساجد وتعميد المقاولين بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفة عاجلة، مشيرة إلى انتهاء أعمال تجهيز المسالخ والمطابخ، حيث تم استكمال جميع الخطوات والإجراءات الاحترازية، وذلك بتوفير المعقمات وتطبيق التباعد الجسدي للمواطنين داخل المسلخ، إضافة إلى تكليف عدد من المراقبين الصحيين للإشراف على المحلات التجارية والمطابخ والمطاعم والبوفيهات لمتابعة الامتثال وتطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية للتصدي لفايروس كورونا.

وأضافت أمانة تبوك أنها أنهت تركيب إنارات وأعمال الزينة ولوحات التهنئة بالعيد في الشوارع والميادين العامة والطرق والمداخل الرئيسية للمنطقة، إضافة إلى تجهيز الحدائق العامة وصيانتها، ونظافة دورات المياه، فيما تضمنت أعمالها التشديد على نظافة أسواق الخضار المركزية وأسواق النفع العام، وتكثيف أعمال النظافة لرفع المخلفات أولا بأول.