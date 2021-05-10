أكدت وزارة الصحة أن الدخول إلى جميع مقارها الصحية سيقتصر على ما يظهر في تطبيق توكلنا كمحصن أو محصن جرعة أولى أو محصن متعاف اعتبارا من تاريخ 01/‏07/‏2021.

وبيّن وكيل الوزارة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان في تعميم اطلعت عليه «عكاظ» أنه «بناء على الإعلان الصادر من الموارد البشرية الذي أكد أن الحصول على لقاح فايروس كورونا سيكون شرطاً إلزامياً لحضور الموظفين والموظفات إلى مقرات العمل في جميع القطاعات ومنها القطاعات العامة، ولرغبة الوزارة في خلق بيئة عمل آمنة وصحية لمنسوبيها وللمراجعين، فإننا نأمل منكم حث جميع الموظفين الحصول على لقاح فايروس كورونا بشكل عاجل»، مشيرا إلى أن الدخول لجميع المباني التابعة لوزارة الصحة سيكون حسب ما يظهر في تطبيق توكلنا كمحصن أو محصن جرعة أولى أو محصن متعاف.