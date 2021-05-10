أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 14 مسجدًا مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 93 يوماً 1121 مسجداً فُتح 1098 منها، بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة 3 بمنطقة عسير، و2 في كل من مناطق الرياض والشرقية والباحة وجازان وتبوك، ومسجد واحد بمنطقة المدينة المنورة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 23 مسجدًا بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة. والمساجد التي فتحت هي: 6 بمنطقة عسير و5 بمنطقة المدينة المنورة و4 بمنطقة القصيم و3 بمنطقة الرياض و3 بمنطقة مكة المكرمة و2 بمنطقة جازان.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.