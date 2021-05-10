تستعد بلدية محافظة الدائر لاستقبال عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1442 من خلال تهيئة وتجهيز وتنظيف مصليات الأعياد والحدائق والمتنزهات ومواصلة أعمالها الميدانية في المحافظة والمراكز التابعة.

وحثّ رئيس البلدية محمد بن حسن الحامظي كافة الموظفين العاملين خلال إجازة العيد بالعمل على مواصلة الجهود وتقديم كافة الخدمات دون انقطاع أو تأخير ، جفقد تم تكليف فريق عمل من بعض الإدارات التي تستدعي الحاجة لعملها خلال إجازة العيد حرصًا من البلدية على توفير بيئة نظيفة لسكان المحافظة وتقديم كافة الخدمات للجميع البلدية خلال إجازة عيد الفطر.

وأشار الحامظي إلى أنه تم تشكيل فرق طوارئ تعمل وفق برنامج عمل مخصص لنظافة المحافظة وجميع القرى التابعه للمحافظة وتجهيز مصليات العيد وتنظيفها والاهتمام بنظافة الحدائق وأعمال الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة واستمرار المشاريع ومراقبة سير العمل بها.

ولفت إلى أنه تم تكليف عدد من المراقبين الصحيين لتنفيذ الجولات الميدانية اليومية للمسالخ ومراقبة المحلات التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة خلال إجازة عيد الفطر، إضافة إلى تكثيف الدور الرقابي في إجازة عيد الفطر من خلال الجولات الميدانية، إذ يتم التعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي الحكومية وفقًا للأنظمة والتعليمات.

كما قامت البلدية بالعديد من الإجراءات الاحترازية بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من فايروس كورونا وذلك بناءً على التنسيق المستمر مع الجهات المختصة للحد من انتشار هذا المرض ومباشرة البلاغات التي ترد على الرقم المخصص للطوارئ ٩٤٠.

ودعا الحامظي الجميع للتعاون مع البلدية والتقيد بالإجراءات الإحترازية الوقائية من فايروس كورونا وأن من يخالف ذلك ستطبق الأنظمة واللوائح البلدية بحقه.