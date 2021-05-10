كثفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها جهودها لاستقبال عيد الفطر، بعدد من الإجراءات الرقابية من خلال وضع خطط رقابية شاملة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بأنه تم تكثيف الجولات الرقابية المتزامنة مع قرب حلول عيد الفطر على الأنشطة كصوالين الحلاقة، ومغاسل الملابس، ومتاجر الحلويات والمحامص، ومطابخ إعداد الولائم، والمطاعم، وجميع الأنشطة الأخرى. وأكد ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل مبادرة «ممتثل» التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، ونشر التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فايروس كورونا المستجد.

وبين الحميدي بأن أمانة المنطقة وبلدياتها نفذت 9.840 جولة رقابية وتفتيشية، سجلت ما يقارب 107 مخالفات للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس كورونا وتطبيق «توكلنا». وأكد ضرورة التعاون مع الأمانة وبلدياتها من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة لمعالجتها وذلك عبر مركز البلاغات «940»، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، والمخالفات البلدية.