حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، المراكز الصحية، ومراكز اللقاحات، وعيادات «تطمّن» المرابطة خلال إجازة عيد الفطر في المراكز الصحية، ومراكز اللقاحات التابعة لها.وأوضح المتحدث باسم صحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع، أن عدد المراكز الصحية ومراكز اللقاحات المرابطة خلال الإجازة وصل إلى 121 مركزاً. وأضاف، هذه المراكز موزعة على القطاعات التابعة لصحة عسير.