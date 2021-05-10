إشارة إلى بيان وزارة الداخليـة بشـأن إجـراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكـة مـن الـدول الـتي لـم يتـم تعليـق القـدوم منها، تعلن الهيئة العامة للطيران المدني عـن تطبيـق إجـراءات جديدة لدخـول المسافرين كافـة مـن غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة إلى المملكة عبر تعميم وجهته اليوم إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة.

وينص التعميـم عـلى تطبيـق الحجـر المؤسسي على المسافرين مـن غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصنين والقادمين مـن الـدول الـتي لـم يعـلـق القـدوم منهـا؛ على نفقتهم وستكون ضمـن سعر التذكرة مع الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعـول لتغطية المخاطر التي قد تنتج عن الإصابة بفايروس كورونا ( 19 COVID ).

وأكـدت الهيئـة عـلى الناقـلات الجويـة بضرورة حمـل جميع المسافرين مـن غـير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة المحصنين وغير المحصنين الشهادات الصحية المعتمـدة في المملكـة (شهادات فحـص فايروس كورونا PCR ) لا تتجاوز 72 ساعة عـن موعـد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر، فيما يسمح للمحصنين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة الذيـن تلـقـوا كـامـل الجرعـات مـن أحـد اللقاحـات المعتمـدة مـن وزارة الصحة، بالدخـول إلى المملكـة دون الحاجة إلى فترة الحجـر، شريطـة تقديـم شـهادة تطعيـم رسـمية قبـل وعنـد وصولهم.

وألزمـت الهيئة العامة للطيران المدني الناقلات الجوية بالتعاقـد مـع دور ومرافـق الإيـواء المعتمدة من وزارة السياحة لإقامة المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة الذيـن تنطبـق عليهـم شروط الحجـر المؤسسي ولمدة سبعة أيام على أن يتـم عمـل مسحة في اليوم السادس وتكون نتيجتها سلبية.

وأكدت الهيئة أنه سيبدأ العمل بهذه الإجراءات اعتباراً من يوم الخميس 8 شوال 1442 هـ الموافق 20 مايو 2021 م.

يذكر أن الهيئة تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مطارات المملكة، بهدف تقديـم بيئـة صحية متكاملـة لمرتـادي صـالات السفر بالمطارات السعودية، كمـا تتضمـن الإجـراءات التي اتخذتهـا الهيئـة إلـزام الجهات المعنية وشركات النقـل الجـوي العاملـة في مطـارات المملكـة كـافـة باشـتراطات السلامة الصحيـة والإجـراءات الاحترازيـة والوقائيـة، كما فتحت الهيئة قنوات اتصال في مركز العناية بالمسافرين على مدار الساعة رقم: (8001168888 ) بالإضافة إلى مواقع التواصـل الاجتماعـي لاستقبال استفسارات المسافرين: (@ GacaCare ) والبريد الإلكتروني ( CustomerCare @ gaca. gov. sa ) أو موقع الهيئة الإلكتروني: ( gaca. gov. sa )