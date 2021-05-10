أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الأسترالية (كانبرا)، أن السفر إلى أستراليا يقتصر على الحالات الاستثنائية ويتطلب الحصول على «تصريح دخول» من السلطات المختصة.

وجاء تنبيه السفارة للمواطنين في ضوء الإجراءات الاحترازية المعمول بها في أستراليا حاليا لمكافحة انتشار جائحة وباء كورونا المستجد «كوفيد-19»، كما ينطبق ذلك على الأشخاص الذين لديهم تأشيرات أسترالية سارية الصلاحية.

وأوضحت السفارة أنه عند الرغبة بالحصول على تصريح الدخول إلى أستراليا يمكن التقديم على وزارة الداخلية الأسترالية من خلال الرابط التالي

https://Travel-exemptions.homeaffairs.gov.au

وكشفت أنه يتم إلزام القادمين إلى أستراليا بالحجر الصحي في فنادق محددة لمدة 15 يوما على حسابهم الخاص بغض النظر عن حصول الشخص على لقاح ضد فايروس كورونا.