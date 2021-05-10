وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كافة الخطباء في عموم مناطق المملكة، بحث المصلين في خطبة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442 على أخذ لقاح فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وبيان أنه هو الطريق الأكثر تأثيراً لتعود الحياة كما كانت ولتعود المساجد بشكل طبيعي يكون فيها المصلون متراصين محصنين، والتأكيد على الاستمرار بالعمل بالاحترازات الصحية من عدم المصافحة، والابتعاد عن التجمعات، وارتداء الكمامة وتطبيقها في كل وقت وخصوصا في مناسبات الأعياد حتى لا نفقد أياً من أحبابنا.

ويأتي توجيه الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الذي أصدره اليوم استناداً إلى ما ورد لمقام وزارة الشؤون الإسلامية من برقية وزير الصحة المتضمنة رغبة وزارة الصحة في حث الناس في خطبة عيد الفطر المبارك لهذا العام على أخذ اللقاح الخاص بفايروس كورونا والعمل وفق التعليمات المعتمدة للوقاية من الفايروس.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية في ختام التعميم على الخطباء باعتماد تنفيذه وحث المجتمع من خلال خطبة صلاة عيد الفطر لهذا العام بتقليل الزيارات والابتعاد عن التجمعات، والاكتفاء بتبادل التهنئة بوسائل الاتصال؛ للحماية من خطر انتشار هذا الوباء.