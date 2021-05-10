أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة الإسبانية مدريد عزام بن عبدالكريم القين أن الذكرى الرابعة التي تحل هذه الأيام بمناسبة تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد هي تأكيد على بيعة المواطنين للمستقبل وثقتهم في قدرته على قيادة المملكة نحو المستقبل وخصوصا في ظل رؤية المملكة 2030.

وأشار القين إلى أن ذكرى البيعة تأتي لترسم الفرحة على محيا المواطنين بما يتحقق من إنجازات مستمرة على جميع الأصعدة، ولما يناله ولي العهد من محبة من أبناء هذا الوطن، لاسيما أنه يسير بالوطن بخطوات ثابتة عبر رؤية المملكة 2030 رغم التحديات التي واجهت الرؤية، وخصوصا في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وهبوط أسعار النفط، وإصراره على تنفيذ الخطط المتعلقة بتطوير الاقتصاد والسياحة والثقافة والترفيه ومحاربة البطالة والفساد.

وأضاف القين أن المشاريع التي تعلنها المملكة بشكل مستمر تترجم الخطوات التي يعمل ولي العهد على تنفيذها مثل مشروع نيوم، ومشروع ذا لاين، والقدية وغيرها من المشاريع المختلفة، إضافة إلى التطوير الرقمي وتطوير مختلف التشريعات والنظم والتي تساهم في تحسين جودة الحياة في المملكة.

وأبان القين أن المملكة وخلال السنوات الماضية شهدت حضورا بارزا على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والتنموية والاقتصادية وكان رهان ولي العهد دوما على المواطن السعودي الذي يبادله هذه الثقة والمحبة والتقدير، ويحتفي بذكرى البيعة ويبادله مشاعر الحب والولاء، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأن يديم على الوطن الرخاء والنماء إنه سميع مجيب.