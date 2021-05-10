أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرارا بتشكيل لجنة إعداد تصور عام لعودة التعليم حضوريا في التعليم العام، والتعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك بناء الأمر السامي الكريم رقم (55018) وتاريخ 1442/9/24 القاضي بالموافقة على عودة التعليم حضوريا على المعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس، والفئات المستهدفة من الطلبة وفق ما تتفق عليه وزارتا التعليم والصحة.

ووفقا لقرار وزير التعليم، تتولى اللجنة التحقق من جميع التنظيمات والترتيبات اللازمة لعودة التعليم حضوريا على المعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس، والتدريب التقني والمهني قبل بداية العام الدراسي، كما تتولى مناقشة وتحديد الفئات المستهدفة من الطلبة للحضور، والخروج بتصور واضح حيال ذلك لجميع مراحل التعليم الحكومي والأهلي، وكذلك تحديد سيناريوهات العودة الحضورية والأدلة اللازمة للعودة بما في ذلك عدم شمول الحضور لكل الطلبة.

ووجه وزير التعليم اللجنة برفع توصياتها ومرئياتها خلال خمسة أيام، ليتم التوجيه حيال التنسيق على ضوء ذلك مع وزارة الصحة في ما يخص الفئات المستهدفة.

يذكر أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة نائب وزير التعليم وعضوية كل من: نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، رئيس جامعة الملك سعود، رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، رئيس جامعة الملك فيصل، نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب، وكيل الوزارة للتعليم العام، وكيل الوزارة للتعليم الجامعي، وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، وكيل الوزارة للتعليم الأهلي الجامعي، وكيل الوزارة للتعليم العام الأهلي.