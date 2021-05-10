أصدرت أمانة جدة بيانا توضيحيا بشأن مبادرة «رسم وطن»، إذ أوضحت أن منصة «يلا جدة» في وكالة خدمة المجتمع تعمل على إشراك السكّان من المواطنين والمقيمين كل بحسب تخصصه أو هوايته في معالجة التحديات البلدية والمساهمة في تحسين الخدمات والمرافق في محافظة جدة.

وقالت: من ضمن المبادرات التي تم تبنيها عبر المنصة مبادرة «رسم وطن» التي جرى تنفيذها بالتعاون مع الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي لتسليط الضوء على أهمية إعادة التدوير وتحويل السيارات التالفة إلى مجسمات جمالية، إضافة إلى إنشاء 3 منصات ثابتة لعرض مجسمات الفنانين الراغبين في المشاركة بشكل دوري وذلك بعد انتهاء فترة عرض مبادرة السيارات من خلال رابط منصة يلا جدة.

وقدمت أمانة محافظة جدة شكرها للفنانة شاليمار الشربتلي على تبرعها بتنفيذ المبادرة وإنشاء منصات لعرض الأعمال الفنية تعزيزا لدور جدة كمدينة حاضنة للفنون.

كما شكرت السكان على تفاعلهم مع المبادرة وتؤكد استجابتها لآرائهم ومقترحاتهم بهدف تحسين المشهد البصري بمحافظة جدة.