أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 986 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1076 حالة، ووفاة 13 حالة.

وكشفت أن إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها من لقاحات كورونا منذ بدء التطعيم في السعودية وحتى اليوم بلغ 10.635.118 جرعة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 427.370 حالة، من بينها 9469 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1341 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 410.816 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7085 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 96.1%، ونسبة الحالات النشطة 2.2%، ونسبة الوفيات 1.65%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (339)، منطقة مكة المكرمة (283)، المنطقة الشرقية (131)، منطقة عسير (52)، منطقة المدينة المنورة (50)، منطقة جازان (37)، منطقة القصيم (26)، منطقة تبوك (18)، منطقة حائل (15)، منطقة الباحة (11)، منطقة نجران (11)، منطقة الحدود الشمالية (8)، منطقة الجوف (5).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (301)، جدة (162)، مكة المكرمة (68)، المبرز (29)، الدمام (28)، الهفوف (23)، الطائف (22)، خميس مشيط (22)، المدينة المنورة (21)، ينبع (21)، أبها (19)، الظهران (17)، تبوك (14)، الدرب (10)، بريدة (10)، الليث (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (444)، جدة (141)، مكة المكرمة (40)، ينبع (28)، تبوك (24)، الدمام (23)، الليث (22)، الهفوف (20)، نجران (17)، بريدة (14)، المظيلف (13)، المجمعة (12)، عنيزة (12)، عرعر (11)، ضرما (11)، أبوعريش (10)، الظهران (10).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.