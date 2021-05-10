باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) خلال شهر رمضان، اختصاصاتها ومهماتها من خلال 1733 جولة رقابية، والتحقيق مع 588 متهما في قضايا إدارية وجنائية.

وأعلنت «نزاهة» أنه تم إيقاف 138 مواطنا ومقيما منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرياضة)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

وكشفت أن يجري حاليا استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء، داعية إلى المساهمة في الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، لحماية المالي العام والحفاظ عليه، وذلك من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:

الهاتف المجاني (980)

الموقع الإلكتروني: www.nazaha.gov.sa

البريد الإلكتروني: 980@nazaha.gov.sa

الفاكس: 0114420057