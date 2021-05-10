توجت قناة أهل القرآن الفضائية الفائزين بختام برنامج دار الرضوان في نسخته الخامسة بمدينة جدة، بمشاركة 16 حافظًا لكتاب الله الكريم، يمثلون 16 دولة، خلال حفل حضره عدد مُحدد من مسؤولي القناة اتباعاً للإجراءات الاحترازية.

وكانت قناة أهل القرآن الفضائية انطلقت بهويتها البصرية الجديدة في غرة شهر رمضان تزامناً مع إطلاق البرنامج الواقعي «دار الرضوان» الذي بُث على الهواء مباشرة بدءاً من الخامسة والنصف عصراً وحتى الثانية فجراً ولمدة خمسة وعشرين يوماً، بمعدل 8 ساعات ونصف بث مباشر متواصل يومياً.

وتميز البرنامج بمشاركة المتسابقين من دول عربية وإسلامية مختلفة ولتنوع الثقافات والأفكار ولتربطهم قيم الإسلام والقرآن.

يذكر أن جنسيات المتسابقون هي على النحو التالي: سعودي، بحريني، يمني، موريتاني، جزائري، تونسي، فلسطيني، بنغلاديشي، إندونيسي، فلبيني، هندي، تشادي، أفغاني، نرويجي، صومالي، ومصري"، وتم اختيارهم وفق معايير محددة، معظمهم مقرؤون ومجازون بعدة روايات.