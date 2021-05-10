انتهت قنوات اقرأ الفضائية من تصوير (ليالي تراثية) وهو برنامج فني ثقافي تراثي يسلط الضوء على الموروث الشعبي السعودي في مختلف الجوانب الفنية للفلكلور السعودي من مختلف مناطق المملكة خلال عيد الفطر المبارك.

ويقدم البرنامج الإعلامي وائل رفيق ويستضيف فيه نخبة من المتخصصين في التراث الشعبي السعودي للحديث عن الفنون والرقصات الشعبية المشهورة كالعرضة السعودية والسامري والدوسري والخبيتي والخطوة الجنوبية ودمة عسير والعجل واللون البحري المنتشر على مناطق ساحل البحر الأحمر، ويشارك في الحلقات مجموعة من الفرق الشعبية المتنوعة التي تقدم هذه الفنون الشعبية الأصيلة.

وتسعى اقرأ من خلال هذا البرنامج إلى تأصيل روح الفن السعودي والموروث الشعبي لمختلف مناطق المملكة كونه جزءا من النسيج المجتمعي الذي يربط ثقافات المملكة بعضها ببعض.

ليالي تراثية يعرض خلال أيام عيد الفطر المبارك الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويعرض في كل ليلة لونا من الألوان التراثية السعودية.

يذكر أن ألوان شعار البرنامج مستوحاة من شعار G20 الذي يرمز لثقافة المملكة العربية السعودية.