أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية في تونس أنه سيكون على المواطنين السعوديين القادمين إلى الجمهورية التونسية التقيد بقوانين السفر التي أقرتها السلطات التونسية.

وأكدت السفارة على ضرورة حمل الزائر إلى تونس شهادة تحليل سلبي (PCR) ولم يمض عليها أكثر من 72 ساعة، كما يجب عليه تحميل تطبيق (احمي) وإدخال البيانات الشخصية ورقم الرحلة القادم عليها.

وأشارت السفارة إلى أنه سيكون هناك حجر إجباري للقادمين إلى تونس في الفنادق التونسية لمدة سبعة أيام.

كم يجب الإفصاح عن المبالغ المالية في حال تجاوزت 3000 دولار أمريكي أو مايعادله بالعملات الأخرى.

‏كما يمكن التواصل مع السفارة على حسابها الرسمي في «تويتر» أو على الأرقام التالية:‏

شؤون السعوديين: 0021694999999

0021671233466

0021671750450