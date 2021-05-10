التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أمس (الأحد)، برئيس وزراء باكستان عمران خان في مكة المكرمة، وتناول اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ونوّه الدكتور العيسى خلال اللقاء، بالمكانة التي تحظى بها جمهورية باكستان الإسلامية في الوجدان الإسلامي مقدراً لدولته جهوده المشكورة.من جهته، عبّر خان عن تقديره لجهود رابطة العالم الإسلامي في العمل الإنساني على مستوى العالم، مثمناً جهود الرابطة في تعزيز الوئام والحوار بين أتباع الأديان وكذلك معالجتها لظاهرة الإسلاموفوبيا.