كشف السفير السعودي لدى نيودلهي الدكتور سعود الساطي لـ«عكاظ» أنه تم أمس (الأحد) إجلاء أسر أعضاء السفارة السعودية في نيودلهي والقنصلية العامة في مومباي، وعدد من الطلاب الدارسين على حسابهم وبعض أعضاء البعثة الدبلوماسية؛ للحفاظ على سلامتهم وصحتهم نظرا لاستمرار تدهور الأوضاع الصحية في الهند بسبب تفشي وباء كورونا. وقال السفير الساطي: هناك نسبة كبيرة من أعضاء البعثة الدبلوماسية في نيودلهي والقنصلية العامة في مومباي متواجدون حاليا في إجازات في المملكة، وتعمل السفارة حاليا بالحد الأدنى الضروري لأداء مهامها الدبلوماسية.وحول الإجراءات التي قامت بها السفارة السعودية في نيودلهي تجاه المواطنين السعوديين المتواجدين في الهند وأعضاء البعثة الدبلوماسية، قال السفير سعود الساطي إنه منذ ظهور وباء كورونا في عام 2020، حرصت السفارة على سلامة المواطنين السعوديين المقيمين في الهند وقدمت لهم الرعاية الصحية الكاملة بما في ذلك ترتيب عودتهم للمملكة، إلى جانب إعطاء أولوية كبرى لسلامة أعضاء البعثة الدبلوماسية وأسرهم وذويهم. وتابع قائلا: لقد قامت السفارة السعودية بالتطبيق الصارم للإرشادات الصحية والتدابير الوقائية وفق البروتوكولات الصحية، بما في ذلك التقيد بلبس الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتطهير المكاتب، والحد من الاجتماعات والزيارات غير الضرورية. وأضاف: كما كانت السفارة على تواصل مع المواطنين المقيمين في الهند لحثهم على اتباع الإرشادات الصحية والاتصال بالسفارة لطلب المساعدة عند الحاجة، وقدمت أيضا السفارة المساعدة لعدد منهم. وأشار إلى أنه بعد تفاقم أزمة كورونا في الهند في الأسابيع القليلة الماضية، شددت السفارة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفعّلت العمل عن بعد، وتم التوقف عن عقد الاجتماعات أو استقبال الزوار، وبفضل الله كانت الإصابات بين أعضاء البعثة وأسرهم محدودة جدا. وأوضح أنه هناك نحو ثلاثين من المواطنين المقيمين إقامة دائمة في الهند تم التواصل معهم، والاطمئنان عليهم، وكذلك قامت السفارة بتقديم المساعدة لأحدهم عند إصابته بالفايروس والحمدلله هو في صحة وعافية. وحول إن كان هناك توجه لإعادة الطلاب السعوديين الدارسين في الهند إلى المملكة، أوضح السفير سعود الساطي أن هناك 7 من الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص وقد تم ترتيب عودتهم للمملكة.وقال إن إجلاء أسر أعضاء السفارة السعودية في نيودلهي والقنصلية العامة في مومباي، وعدد من الطلاب الدارسين وبعض أعضاء البعثة، وتحديد عمل السفارة بالحد الأدنى جاء بعد تفاقم الأزمة الصحية في الهند، وحرصا من حكومة المملكة على الحفاظ على سلامة مواطنيها. واختتم تصريحه قائلا: أتشرف نيابة عن أعضاء السفارة والمواطنين السعوديين المقيمين في جمهورية الهند برفع خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهما الله، وكذلك لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله على الرعاية الكريمة التي أولتها الدولة للمواطنين السعوديين وأعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية في جمهورية الهند منذ تفشي الجائحة وخلال الأزمة الصحية الحالية التي تمر بها الهند.