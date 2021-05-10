أعلنت وزارة الصحة أمس (الأحد) تسجيل 942 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد وتعافي 1064 حالة، ووفاة 13 حالة. ووفقاً لإحصاء الوزارة، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة 426.384 حالة، من بينها 9572 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة؛ منها 1336 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 409.740 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7072 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 96.09%، ونسبة الحالات النشطة 2.24%، ونسبة الوفيات 1.65%.وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلاً لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (334)، منطقة مكة المكرمة (286)، المنطقة الشرقية (112)، منطقة عسير (50)، منطقة المدينة المنورة (40)، منطقة جازان (32)، منطقة القصيم (27)، منطقة تبوك (19)، منطقة حائل (15)، منطقة الباحة (9)، منطقة نجران (8)، منطقة الحدود الشمالية (5)، ومنطقة الجوف (5).أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (322)، جدة (112)، مكة المكرمة (67)، الليث (63)، الهفوف (28)، ينبع (26)، الطائف (23)، المبرز (21)، الدمام (20)، أبها (19)، خميس مشيط (18)، تبوك (13)، حائل (12)، المدينة المنورة (11)، النعيرية (10). أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (369)، جدة (103)، الهفوف (47)، مكة المكرمة (42)، المبرز (24)، أبها (21)، الدمام (20)، ينبع (20)، الطائف (19)، تبوك (17)، حائل (17)، ضرما (17)، الليث (16)، وادي الدواسر (14)، الخبر (12)، عرعر (11)، بريدة (11)، المظيلف (11)، القريع (11)، الدلم (10)، الجبيل (10)، والخرج (10).أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن عدد جرعات لقاح كورونا وصل إلى 10.470.234 جرعة، منوها إلى استمرار إتاحة المواعيد لأخذ اللقاح في أيام عيد الفطر، ولا موانع من أخذ اللقاح للفئات التي تعاني من مشاكل صحية أو أمراض مزمنة، وكذا السيدات الحوامل، مؤكداً أنه لم تُرصد أي حالة وفاة بسبب اللقاح في المملكة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الأحد)، بمشاركة المهندس المتحدث باسم وزارة الحج هشام عبدالمنعم سعيد، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين المهندس أحمد جميل قطان، والمتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، والمتحدث باسم مجلس الضمان الصحي عثمان القصيبي. وأعلن المتحدث باسم وزارة الحج عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية، التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة.من جانبه، شرح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مستجدات جولات سكن العمالة ومستجدات التقييم الذاتي، وكذا استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات، وأبان أن عدد الجولات التي تمت بلغت نحو 500 ألف جولة رقابية، نتج عنها 6 آلاف مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية. واستعرض المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إجراءات السفر الجديدة للمواطنين وغير المواطنين والبروتوكولات الصحية المتبعة في المطارات، وأيضاً شحن اللقاحات ونقلها واستقبالها في مطارات المملكة. وأكد ضرورة الانتباه لجميع التعليمات والإجراءات الواجب اتباعها لتحقق رحلة سفر آمنة، وسيتم إصدار دليل إرشادي محدث في هذا الشأن. وتطرق المتحدث باسم الضمان الصحي عثمان القصيبي إلى تأمين السفر والفئات الملزمة به وأبرز الحالات التي يغطيها تأمين السفر وقنوات الحصول على التأمين والتأكد من فاعليته. وأبرز القصبي الحالات التي يغطيها التأمين كغرف الطوارئ، والرعاية العاجلة، والنقل في الحالات الطارئة، وتكاليف الإقامة ذات الصلة بالحجر الصحي المرتبط بفايروس كورونا، والإخلاء الطبي، والأمور المرتبطة باختصار أو فوات الرحلات الخاصة بظروف فايروس كورونا.لا وفيات من اللقاح.. دليل إرشادي للمسافرين.. صدور ضوابط التأمينإصابات المناطق:منطقة الرياض (334)مكة المكرمة (286)الشرقية (112)عسير (50)المدينة المنورة (40)