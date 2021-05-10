أصيب مواطن بالعقد الثالث من العمر بمحافظة المهد بحمى الضنك. وقال المصاب خالد حبيب المطيري إنه شعر بارتفاع في درجة الحرارة وبالفحص الطبي تم اكتشاف إصابته بمرض حمى الضنك، وأضاف: «أخشى تطور المرض وانتشاره في الحي الذي أسكن به، خصوصا أننا لاحظنا في الفترة الأخيرة انتشار بعوض غريب الشكل داخل منزلي والحي الجنوبي بالمهد».من جانبه، أوضح المتحدث باسم الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق لـ«عكاظ» أن مستشفى المهد العام رصد حالة اشتباه بإصابة بحمى الضنك لمريض راجع المستشفى من خلال الأعراض السريرية وعندما تم تأكيد الحالة مخبريا أُجري اللازم وباشر فريق من الصحة العامة فورا باتخاذ جميع الإجراءات المتبعة حيال الحالة من خلال استقصاء وبائي للحالة حسب النماذج المتبعة بوزارة الصحة وحصر المخالطين والتأكد من حالتهم الصحية وخلوهم من أي أعراض. كما تمت مخاطبة بلدية المهد وتولى فريق الصحة العامة بمشاركة البلدية عمل مسح كامل لمنطقة سكن المريض وما حولها ورشها بالمبيدات على رغم التأكد من خلوها من برك المياه وتجمع أي نوع من أنواع البعوض الناقل للمرض.وأضاف أبوعنق أن سبب الإصابة بحمى الضنك فايروس ينتقل بواسطة لدغة بعوضة تسمى الزاعجة المصرية. وطرق الوقاية هي الاعتماد على مكافحة البعوضة بالتخلص من أحواض المياه وتنظيف الخزانات أسبوعيا واستخدام المبيدات الحشرية والكريمات الطاردة للحشرات.وفي السياق، حذر رئيس لجنة البيئة بالاتحاد العالمي للكشافة الناشط الخبير البيئي الدكتور فهد عبدالكريم التركستاني من برك المياه التي توفر بيئة خصبة للبعوض بالتوالد.