أغلقت أمانة العاصمة المقدسة أمس؛ ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية وبمساندة الضبط الإداري بشرطة العاصمة ووزارة التجارة ووزارة الصحة، سوقا شعبيا لعدم التزام مرتاديه بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.فيما أغلقت أمانة جدة 63 منشأة مخالفة، ونفذت 3948 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 87 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.