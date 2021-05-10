بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية الوقائية من فايروس كورونا 25.672 مخالفة، وذلك للفترة من 20/‏ 9/‏ 1442هـ حتى 26/‏ 9/‏ 1442هـ.وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8909) مخالفات، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(4556) مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ(3805) مخالفات، ومنطقة القصيم بـ(2298) مخالفة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(1453) مخالفة، فمنطقة الجوف بـ(1416) مخالفة، ومنطقة حائل بـ(926) مخالفة، ثم منطقة تبوك بـ(658) مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(512) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(476) مخالفة، فمنطقة عسير بـ(388) مخالفة، ومنطقة جازان بـ(176) مخالفة، وأخيراً منطقة نجران بـ(99) مخالفة.