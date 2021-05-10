تعدُّ الكرة الطائرة من أبرز الرياضات الرمضانية في المملكة، ويتم تجهيز ملاعبها في الاستراحات والمنتزهات والمزارع وغيرها، كونها أقل تكلفة مادية، وتبدأ ممارستها عقب التراويح حتى قبيل أذان الفجر.ويقول عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة سعد الرويس لـ«عكاظ»: «هذه الرياضة شيقة وغير معقدة، وممارستها سهلة للجميع، ولهذا أصبحت اللعبة الشعبية المحببة للناس بعد كرة القدم، إذ لا تحتاج تكنيكا محددا، وقوانينها سهلة للغاية، وبإمكان الصغير والكبير ممارستها عكس بعض الألعاب الأخرى، التي تحتاج إلى مهارات علاوة على صعوبة قوانينها».ويستدرك الرويس: «الكرة الطائرة يفضل الجميع ممارستها في أي وقت، ويزداد الشغف بها في رمضان بسبب التجمعات بين الأهل والأقارب والأصدقاء». ويضيف: «الاتحاد السعودي للعبة حريص على تشجيعها، لرفع نسبة ممارسي هذه الرياضة وفق الخطط الإستراتيجية التي تسعى إليها وزارة الرياضة، ليصل عدد ممارسيها إلى معدلات كبيرة تساهم في التصدي لأمراض العصر».بدوره، أكد أستاذ علم النفس الرياضي المشارك بجامعة الملك سعود الدكتور محمد بن يحيى فقيهي، أن نمط وأسلوب الحياة اليومي في شهر رمضان مختلف، إذ تمتد فترة اللقاءات والاجتماعات بين الأصدقاء والأقارب من بعد صلاة التراويح إلى قرابة الفجر، بل وتمتد أحيانا إلى ما بعد الصلاة؛ لممارسة بعض الأنشطة الرياضية، ومنها كرة الطائرة، فبالتالي هذه المساحة من الوقت غير متوفرة في أيام السنة الأخرى.ويردف: «من الممكن ربط هذه الممارسة بكونها عادة ترتبط بنا ذهنيا ونفسيا في شهر رمضان، إذ إن هناك بعض السلوكيات والعادات ترتبط بحدث معين أو شهر معين.