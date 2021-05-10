وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية 70 ألف عبوة ماء زمزم على مصليات النساء في ليلة 27 رمضان الجاري.وأفادت الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا الدعدي بتجهيز المصليات من خلال تكثيف عمليات التنظيف والتعقيم، وتنظيم عملية الدخول والخروج، لكي لا يكون هناك تدافع وتكون انسيابية في التفويج.