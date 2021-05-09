أكملت بلدية بيشة ممثلة في إدارة الشؤون الفنية والمشاريع 95%؜ من أعمال تنفيذ وتجميل الممشى الواقع على امتداد طريق الملك سعود بدءاً من دوار التراث حتى الحديقة المجاورة لدوار الساعة بطول 2.5 كم، بهدف إبراز الشكل الجمالي للمحافظة، وتوفير بيئة صحية ومتنفس طبيعي للسكان.

وأشار رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان إلى أن الأعمال التي تم الانتهاء منها شملت تركيب أعمدة الإضاءة وزراعة جانبي الممشى وتوفير مواقف لخدمة الزوار، ويتميز بالأرصفة الجانبية ونظام ري حديث.

وأضاف آل جلبان أن هذا المشروع يهدف إلى تشجيع وحث أفراد المجتمع على الاهتمام بممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة للحفاظ على لياقتهم البدنية والصحية، وذلك ضمن مساعي بلدية بيشة إلى الارتقاء بجودة المرافق العامة وتلبية الاحتياجات المتنامية للمجتمع، وتعزيز جودة الحيـاة في محافظة بيشة، وكذلك ترسيخ وتطبيق رؤية البلدية في زيادة الرقعة الخضراء المستدامة في كافة المناطق والشوارع العامة.