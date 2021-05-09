تواصل التحضيرات لعيد عنيزة 1442هـ الذي تنظمه بلدية المحافظة، تزامن ذلك مع انطلاق الفعاليات المصاحبة وهي عبارة عن أربع بطولات في عدد من الألعاب العالمية والتي تقام - عن بعد - تماشياً مع الإجراءات الاحترازية.

وبين رئيس بلدية محافظة عنيزة المهندس فارس القحطاني أن الفعاليات ستقام تحت شعار (عنيزة سحابة عيد)، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن عددا من المسابقات في الألعاب الإلكترونية العالمية ومنها تحدي بطولة كول أوف ديوتي وبطولة بلدية محافظة عنيزة الإلكترونية PUBG وغيرهما من المسابقات التى تستهوي الشباب والشابات. ونوه بأن فعاليات العيد تقام «عن بعد» بتقنية تفاعلية عبر وسائل التقنية الحديثة ويمكن مشاهدتها عبر منصات البلدية بوسائل التواصل الاجتماعي.

جدير ذكره بأن الفعاليات حظيت بتفاعل كبير من الراغبين بالمشاركة إذ تم قيد قرابة 473 شابا وشابة حتى الآن عبر الموقع المخصص والمنشور في حساب البلدية الرسمي على «تويتر»، وقد رصدت جوائز مالية وعينية قيمة للفائزين في المسابقات التي انطلقت يوم 24 من شهر رمضان الجاري وتستمر طيلة أيام عيد الفطر.