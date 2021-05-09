رفعت أمانة منطقة عسير جاهزيتها خلال عيد الفطر بأكثر من 1.775 موظفا وعاملا، تدعمهم 81 آلية ومعدة مختلفة لتنفيذ الخطة التشغيلية لنظافة الأسواق والمسالخ والميادين والشوارع الرئيسية، وتهيئة الحدائق والمنتزهات العامة لاستقبال أهالي وزوار مدينة أبها طوال أيام العيد. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بأن الخطة التشغيلية المعتمد تنفيذها خلال العيد، تضمن تحقيق أرقى مستويات الجودة بمدينة أبها. وقال، توزعت الخطة ما بين أعمال التهيئة والنظافة لعدد من المواقع مثل المسالخ وتهيئة الحدائق والمنتزهات العامة والميادين والشوارع الرئيسية، من خلال نشر فرق العمل والدوريات التي تعمل على مدار الساعة في تنفيذ برامج النظافة والتهيئة. وأشار إلى أنه تم تغطية جميع الأسواق العامة والشعبية والحدائق والميادين بهدف تقديم أفضل الخدمات لمرتاديها من خلال زيادة عدد ساعات العمل، ومضاعفة الكوادر البشرية العاملة، وتعزيز عدد الحاويات بنحو 11 ألف حاوية مختلفة موزعة على كافة المواقع، منبهاً بأن الأمانة جندت كافة الإمكانات، وتكثيف نشاطها لضمان تنفيذ الخطة التشغيلية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات من أجل توفير بيئة صحية. وأضاف، نرحب باستفسارات ومقترحات وشكاوى المواطنين، في حال ملاحظة أي قصور في الخدمات البلدية المقدمة من خلال التواصل مع الرقم الموحد لبلاغات الأمانة 940 على مدار الساعة، لاسيما وأن الأمانة رفعت جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع أي شكوى أو ملاحظة.