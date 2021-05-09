كشف المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي عثمان القصبي الفئات الملزمة بتأمين السفر، وأبرز الحالات التي يغطيها تأمين السفر وقنوات الحصول على التأمين والتأكد من فاعليته.

وأبرز القصبي خلال حديثه في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم لكشف مستجدات كورونا المستجد واللقاحات، الحالات التي يغطيها التأمين الممثلة في أن يغطي المصاريف الطبية الطارئة المتعلقة بفايروس كورونا «كوفيد-19» كـ(غرف الطوارئ، والرعاية العاجلة، والنقل في الحالات الطارئة، وتكاليف الإقامة ذات الصلة بالحجر الصحي المرتبط بفايروس كورونا، والإخلاء الطبي، والأمور المرتبطة باختصار أو فوات الرحلات الخاصة بظروف فايروس كورونا).

وأفاد بأن قنوات الحصول على التأمين تتمثل في اعتماد وعاء تأميني مكون من تحالف 12 شركة، واختيار شركة التعاونية للتأمين لقيادة هذا التحالف، وتسهيل الحصول على التأمين، مبينا أن التأمين لا يغطي أي مصاريف لاختبار فحص فايروس كورونا، مفيداً بأنه يغطي الحجر الصحي الخاص بفايروس كورونا (المصاب/المخالط) ولا يغطي الحجر الوقائي الذي تشترطه بعض الدول عند القدوم إليها.