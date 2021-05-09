أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء أنه لن يتم السماح بدخول المسافرين من المواطنين والمقيمين إلى المطارات أو الطائرات بعد قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج إلا من خلال استخدام تطبيق توكلنا.

وقال في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم (الأحد) لكشف مستجدات كورونا واللقاحات: «نعول كثيراً على وعي المواطن والمقيم في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكما سجلنا نجاحات سابقة في جعل المطارات والطائرات بيئة آمنة نأمل أن يستمر ذلك للوصول إلى رحلة آمنة».

واستعرض خلال المؤتمر إجراءات السفر الجديدة للمواطنين والمقيمين، والبروتوكولات الصحية المتّبعة في المطارات، وأيضاً شحن اللقاحات ونقلها واستقبالها في مطارات المملكة، إذ أكد ضرورة الانتباه لجميع التعليمات والإجراءات الواجب اتباعها لتحقيق رحلة آمنة، قال: نحن في صدد إصدار النسخة المحدثة من «الدليل الإرشادي للمسافر» وسيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للهيئة.

وتابع: «تشهد مطاراتنا بعد أسبوع بدء تسيير الرحلات الجوية بعد السماح بسفر المواطنين للخارج، وذلك عند الساعة الواحدة من صباح يوم الخامس من شوال 1442»، مشدداً على أنه لن يسمح بدخول المطارات ولا الطائرات إلا باستخدام تطبيق توكلنا، داعياً الجميع إلى تطبيق التباعد الجسدي عند صعود الطائرة أو مغادرتها، ومنع الاصطفاف المتقارب.

وفي ما يتعلق بشحن لقاحات كورونا ونقلها واستقبالها في مطارات المملكة، أبان أنه تم فسح الشحنات قبل وصولها إلى المملكة وهي مازالت في بلد المنشأ وذلك لتبديد أية عوائق ممكنة، وتم شحن أكثر من 53 ألف كيلوغرام عبر 52 رحلة، من خلال 13 مستودعاً مبرداً مخصصة للشحنات القابلة للتلف، وذلك من خلال 5 مطارات دولية لوصول اللقاح، ابتداء من 16 ديسمبر 2020، موضحا أن مدة الوصول والفسح والمناولة تعدّ قياسية تقدر بـ10 دقائق.